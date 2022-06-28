قائد الجيش البريطاني: نعيش نفس فترة ما قبل الحرب العالمية

وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على الخلفية العملية العسكرية التي نفذتها على الأراضي الأوكرانية، أعلن قائد الجيش البريطاني، باتريك ساندرز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحشد عسكرياً لتفادي الحرب وليس لشنها، مشيراً إلى أن الأجواء الحالية تشبه لحظات فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

كما شدد على الحاجة الماسة إلى رفع القدرات والحشد العسكري لردع روسيا، مؤكداً ضرورة أن "تكون قوات بلاده في أعلى جاهزية للدفاع عن أراضي دول حلف الناتو".

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مواجهة روسيا

كما جاء في رسالة بعثها الجنرال، الذي تولى منصبه قبل أسبوعين إلى العسكريين من جميع الرتب والموظفين المدنيين في الجيش، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث "عليكم الاستعداد لمواجهة روسيا في ساحة المعركة".

وقال ساندرز إن دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا يظهر الحاجة "لحماية المملكة المتحدة والاستعداد للقتال والانتصار في حروب على الأرض".

كذلك أضاف أن على الجيش والحلفاء أن يكونوا "قادرين على هزيمة موسكو".

العالم تغير في 24 فبراير

وأشار إلى أن "العالم تغير منذ 24 فبراير، معتبراً أن "هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".

كما حدد هدفه المتمثل في "تسريع تعبئة الجيش وتحديثه لتعزيز الناتو وحرمان روسيا من فرصة احتلال المزيد من أوروبا"، قائلاً "نحن الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال في أوروبا مرة أخرى".

تغيير خطة بريطانيا

يشار إلى أن النزاع الروسي الأوكراني غيّر النظرة المستقبلية للجيش البريطاني وسياق عمله. ففي مارس/ آذار 2021، أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها خفض عدد الجنود الذين تخطط لضمهم للجيش إلى 72500 بحلول عام 2025.

وشهد الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة زيادة فعلية بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا منذ 2016-2017، وذلك بعد خفض للقيمة الحقيقية للتمويل بمقدار 6.6 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2010 و2017.

بينما تنفق روسيا حوالي 4.14% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها، بينما تنفق بريطانيا حوالي 2.33%، وفقا لبيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ترجع لعام 2020.