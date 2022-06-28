كييف تكرر ثانية: بوتين مريض للغاية

على الرغم من نفي الكرملين سابقاً تلك الشائعات، وتعامل عدد من المسؤولين الروس بسخرية واستخفاف بها، كرر رئيس المخابرات الأوكرانية مزاعمه السابقة، حول صحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

فقد أكد المسؤول العسكري الأوكراني الرفيع، الجنرال كيريلو بودانوف، في مقابلة مؤخراً مع شبكة "يو إس إي توداي" أن بوتين يعاني من أمراض "خطيرة" .

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مريض للغاية

وقال "ليس أمامه حياة طويلة".

إلى ذلك، أصر على أن سيد الكرملين "في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وهو مريض للغاية".

وكان كيريلو رجح الشهر الماضي أن يشهد الجزء الثاني من أغسطس المقبل تحولاً جذرياً، قد يؤدي إلى تغيير في القيادة الروسية، بحسب ما نقلت حينها أسوشييتد برس.

كما أشار وقتها إلى أن بوتين يعاني من مرض السرطان.

كذلك، زعم أن انقلابًا للإطاحة بالرئيس الروسي جرى في موسكو سابقاً، مؤكداً أنه مريض بشدة.

يذكر أن عدة وسائل إعلام غربية كانت ألمحت مؤخراً إلى احتمال مرض سيد الكرملين، الذي لطالما ظهر بمظهر رياضي صحي، إلا أن بعض أمارات التعب بدت عليه في بعض المناسبات خلال الأشهر الأخيرة، ما أسال كماً من التساؤلات.

لكن الكرملين قطع الشك باليقين، مؤكداً أن كل ما يشاع حول هذا الموضع مجرد إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة.

فمنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أطلق الطرفان حرباً إعلامية إلى جانب المعارك على الأرض، للنيل من عزيمة كل معسكر.