قاتل بأفغانستان وسوريا.. جنرال روسي جديد إلى دونباس

بعد خسارتها عدة ضباط كبار منذ بدء عملياتها في أواخر فبراير الماضي، أخرجت روسيا جنرالاً من التقاعد للمساعدة في قيادة المعارك بإقليم دونباس، شرق أوكرانيا.

فقد أفاد مصدر استخباراتي بأن القائد العسكري الجديد الذي سيقود القوات الخاصة الروسية، يدعى الجنرال بافل، وهو يبلغ من العمر 67 عاماً، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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من قدامى المحاربين

كما أضاف أن الجنرال من قدامى المحاربين في الحرب الروسية بأفغانستان في الثمانينيات.

وقال إن معظم كبار قادة الرئيس فلاديمير بوتين الأكثر صلابة في المعركة إما قُتل أو جُرح، لافتاً إلى أنه يلجأ إلى إرسال ضباط من الدرجة الثانية إلى الجبهة لا يدومون طويلاً.

فيما زعم أن الرئيس بوتين يقوم الآن بإخراج الجنرالات من التقاعد، وأن أحد هؤلاء هو الجنرال بافيل الذي عيّن حديثاً.

قاتل في سوريا

واعتبر أن "لا أحد يمكنه أن يرفض الانصياع لبوتين، فإذا تلقى جنرال متقاعد رسالة منه مفادها أن روسيا الأم تحتاجك للقتال، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله".

يأتي تعيين بافيل بعد إصابة القائد السابق بجروح خطيرة في قصف مدفعي، وفقاً للصحيفة.

يشار إلى أن القائد الستيني كان جندياً لأكثر من أربعة عقود، ثم أصبح قائداً قبل أن يتقاعد بعد خدمته في سوريا قبل حوالي خمس سنوات، وفقاً لتقرير الصحيفة.

وكان يعيش في إحدى ضواحي موسكو قبل إرساله للقتال الشهر الماضي.

ومنذ أسابيع تحتدم المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في حوض دونباس، الذي تسعى موسكو إلى السيطرة عليه، بغية فتح ممر بري بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها لأراضيعها عام 2014.