آبي أحمد: هناك مشاكل عدة مع السودان ويجب التعاون لحلها

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن هناك العديد من المشاكل القائمة مع السودان ويجب التعاون لحلها، وذلك بعد التوترات الأخيرة التي حصلت بين البلدين بسبب إعدام جنود سودانيين.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، أن الثقة المتبادلة يجب أن تسود بين الخرطوم وأديس أبابا.

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كما أوضح أنه لا يجب أن تقوم مواجهات مع السودان بسبب ضغوط خارجية.

الاتحاد الإفريقي قلق

في السياق ذاته، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن قلقه من "تصعيد التوتر العسكري" بين إثيوبيا والسودان، ودعا البلدين إلى الامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.

ودعا رئيس المفوضية التشادي البلدين "إلى الامتناع عن أي عمل عسكري مهما كان مصدره، وإلى الحوار لحل أي خلاف".

إن الشعبين السوداني والأثيوبي إخوة! pic.twitter.com/ilOIMsnXo9 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 29, 2022

وكانت الخرطوم اتهمت يوم الاثنين، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني أسروا على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

إثيوبيا تنفي

فيما نفت الحكومة والجيش في إثيوبيا ذلك، واتهمتا الجنود السودانيين بدخول الأراضي الإثيوبية مما أدى إلى وقوع اشتباك مع ميليشيا محلية تسبب في خسائر في الجانبين.

يذكر أن منطقة الفشقة شهدت اشتباكات دموية في بعض الأحيان اشتدت حدتها منذ أواخر عام 2020 بعد اندلاع الحرب بين أديس أبابا ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

ويؤجج هذا النزاع الحدودي التوترات بين السودان وإثيوبيا اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن ترسيم حدودهما ويدور خلاف بينهما أيضًا منذ أكثر من 10 سنوات بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل.