أكبر عملية تبادل أسرى.. تحرير 144 جندياً أوكرانياً
أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، أن 144 جنديا أوكرانيا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.
وأوضح الجهاز التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تلغرام "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل. من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن آزوفستال".
كما أضافت أن 43 من الجنود المفرج عنهم ينتمون إلى فوج آزوف، وهو وحدة شبه عسكرية سابقة دمجت الآن في الجيش الأوكراني.
"يجب أن يحاكموا"
وتعتبر روسيا هذه الوحدة منظمة من النازيين الجدد وجنودها يجب أن يحاكموا. فيما لم تحدد متى وأين جرت عملية التبادل.
وكالعادة في عمليات تبادل الأسرى السابقة، لم تعط كييف أية تفاصيل عن عدد الروس الذين تم تبادلهم.
يشار إلى موسكو وكييف تبادلتا أسرى مرات عدة منذ انطلاق العملية الروسية في 24 شباط/فبراير، وجرت آخر عملية الثلاثاء، حرر خلالها 17 سجينا أوكرانيا.
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