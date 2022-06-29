أميركا: تركيا لم تطلب تنازلات حول انضمام فنلندا والسويد

أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في مدريد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين الثلاثاء، إن الجانب التركي لم يطلب من الأميركيين تقديم تنازل معين حول الموضوع.

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وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار تركيا "يوفر دفعا قويا" لوحدة الناتو.

اجتماع رباعي ومذكرة تفاهم

جاء ذلك بعدما أعلنت تركيا، مساء الثلاثاء، أنها تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد مفاوضات مع الدولتين.

والتقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عصر الثلاثاء، نظيره الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن، قبل ساعات من الافتتاح الرسمي لقمة حلف الناتو في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وأسفر اللقاء عن توقيع الدول الثلاث على مذكرة تفاهم تؤكد موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الحلف.

مخاوف أنقرة

يذكر أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، كان أعلن أن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد لحلف شمال الأطلسي.

وكانت تركيا أعربت قبل أشهر، عن مخاوف من انضمام الدولتين، وقدمت مطالب تضمن "وقف دعم حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه إرهابياً، وتسليم مطلوبين أكراد ومعارضين تحتضنهم كل من ستوكهولم وهلسنكي إلى السلطات في أنقرة.