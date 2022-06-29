أمين عام الناتو: روسيا تشكل تهديداً مباشراً لنا

قبيل انطلاق اليوم الثاني من القمة المهمة التي تعقد في مدريد، الأربعاء، بعد اجتماعات عدة أمس، شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على أن روسيا تشكل تهديداً مباشراً لدول الحلف.

واعتبر أن الناتو يواجه أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. وقال"سنؤكد بوضوح خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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قرارات مهمة

كما رجح في تصريحات صحافية اليوم اتخاذ قرارات مهم جدًا حول جبهة الناتو الشرقية والجنوبية والإرهاب.

أما في ما يتعلق بعضوية فنلندا والسويد بعد موافقة تركيا مساء أمس، فأوضح أنها تحتاج لمصادقة 30 برلمانا عليها.

وفيما يخص الصين، أشار إلى أن الناتو سيعتبرها في رؤيته الجديدة تحدياً وليست عدواً. وقال: "بكين تعتبر بمثابة تحد لقيم الحلف ومصالحه وأمنه، لكنها ليست خصماً له".

يذكر أن إحدى القضايا الرئيسية في هذه القمة إلى جانب الملف الروسي الأوكراني، تتمثل في تعزيز الوجود العسكري للحلف الدفاعي على جبهته الشرقية.

وكان ستولتنبرغ أوضح يوم الاثنين الماضي أن الحلف سيزيد حجم قوة الرد السريع التابعة له إلى 300 ألف جندي، فيما تتألف حالياً من نحو 40 ألف جندي. كما أشار حينها إلى أن الحلفاء سيناقشون كيفية الرد على النفوذ المتزايد لروسيا والصين في "المنطقة الجنوبية" للناتو.

يشار إلى أن قمة مدريد، كانت انطلقت مساء أمس بعشاء رسمي، على أن تليه اليوم مناقشات هامة مع توقعات بتناول قضية "المفهوم الاستراتيجي الجديد" للحلف، وهو بمثابة تجديد أعضاء الناتو لتعهداتهم كل عشر سنوات، مع استعراض للتهديدات التي تواجه التحالف العسكري وكيفية التعامل معها.