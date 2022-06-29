أوكرانيا: الناتو أثبت أنه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة لكن أساسية

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، بمواقف حلف الناتو تجاه روسيا.

وقال كوليبا على حسابه في تويتر إن "حلف الناتو أثبت اليوم في مدريد أنه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة لكن أساسية".

Today in Madrid, NATO proved it can take difficult, but essential decisions. We welcome a clear-eyed stance on Russia, as well as accession for Finland and Sweden. An equally strong and active position on Ukraine will help to protect the Euro-Atlantic security and stability. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 29, 2022

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كما أضاف: "نرحب بالموقف الواضح تجاه روسيا، وكذلك انضمام فنلندا والسويد"، لافتاً إلى أن "اتخاذ موقف قوي ونشط بنفس القدر بشأن أوكرانيا سيساعد في حماية الأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".

أكبر تهديد

يأتي ذلك بعد أن جدد قادة حلف شمال الأطلسي التنديد بـ"الوحشية المروعة" التي تمارسها روسيا في أوكرانيا، متعهدين بتقديم المزيد من الدعم لكييف لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في قمة مدريد، اليوم، إنه "يمكن لكييف أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر"، موضحاً أن قادة الناتو اتفقوا على اعتبار روسيا أكبر تهديد للحلف.

قرارات مهمة

إلى ذلك أشار إلى أن المجتمعين توافقوا على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.

وكشف أنهم شددوا على أهمية زيادة تمويل الناتو بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي لكل دولة، واتفقوا على تغيير مفاهيمه الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة تموضع القوات والمعدات. كما قرروا دعم نظم الردع للتأقلم مع الواقع الأمني الجديد في أوروبا.

يذكر أن قمة مدريد كانت انطلقت وسط أجواء غير مسبوقة من التوتر بين موسكو والغرب، وتصاعد التسلح في أوروبا، جراء الصراع الروسي الأوكراني، الذي دفع العديد من الدول إلى الاصطفاف خلف الناتو، وتقوية تواجده العسكري في أوروبا.