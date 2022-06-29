.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا: الناتو أثبت أنه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة لكن أساسية

  • الخط
دميترو كوليبا (أرشيفية من رويترز)

أوكرانيا: الناتو أثبت أنه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة لكن أساسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، بمواقف حلف الناتو تجاه روسيا.

وقال كوليبا على حسابه في تويتر إن "حلف الناتو أثبت اليوم في مدريد أنه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة لكن أساسية".

كما أضاف: "نرحب بالموقف الواضح تجاه روسيا، وكذلك انضمام فنلندا والسويد"، لافتاً إلى أن "اتخاذ موقف قوي ونشط بنفس القدر بشأن أوكرانيا سيساعد في حماية الأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".

أكبر تهديد

يأتي ذلك بعد أن جدد قادة حلف شمال الأطلسي التنديد بـ"الوحشية المروعة" التي تمارسها روسيا في أوكرانيا، متعهدين بتقديم المزيد من الدعم لكييف لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في قمة مدريد، اليوم، إنه "يمكن لكييف أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر"، موضحاً أن قادة الناتو اتفقوا على اعتبار روسيا أكبر تهديد للحلف.

قرارات مهمة

إلى ذلك أشار إلى أن المجتمعين توافقوا على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.

ينس ستولتنبرغ (رويترز)
ينس ستولتنبرغ (رويترز)

وكشف أنهم شددوا على أهمية زيادة تمويل الناتو بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي لكل دولة، واتفقوا على تغيير مفاهيمه الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة تموضع القوات والمعدات. كما قرروا دعم نظم الردع للتأقلم مع الواقع الأمني الجديد في أوروبا.

يذكر أن قمة مدريد كانت انطلقت وسط أجواء غير مسبوقة من التوتر بين موسكو والغرب، وتصاعد التسلح في أوروبا، جراء الصراع الروسي الأوكراني، الذي دفع العديد من الدول إلى الاصطفاف خلف الناتو، وتقوية تواجده العسكري في أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قرض سعودي ضخم يوفر مياه الشرب لخمس سكان موريتانيا قرض سعودي ضخم يوفر مياه الشرب لخمس سكان موريتانيا
اكتشف المزيد