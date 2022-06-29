البرهان: نتطلع إلى تسليم السلطة لحكومة وطنية منتخبة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تتطلع لليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد.

وأشار إلى أن الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب.

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كما أكد خلال تفقده ظهر اليوم للقوات الخاصة جنوب الخرطوم، أنه لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين.

الاحتجاج السلمي

في سياق متصل، قالت الرباعية الدولية حول السودان، إنها تؤيد حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي، وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس وحماية المدنيين.

ودعت جميع الأطراف إلى إيجاد طريق مشترك للانتقال الديمقراطي.

يذكر أن البلاد تعيش منذ 25 أكتوبر من العام الماضي، أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.