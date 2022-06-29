المخابرات الأميركية: بوتين يريد الاستحواذ على معظم أوكرانيا

أكدت رئيسة المخابرات الأميركية جينا هاسبل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يريد الاستحواذ على معظم أوكرانيا.

وأضافت في تصريحات اليوم الأربعاء، أن روسيا خسرت الكثير من قدراتها العسكرية ومن الصعب استعادتها سريعا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي لم يعد قادرا على القيام بعمليات متزامنة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

مادة اعلانية

كما توقعت رئيسة المخابرات الأميركية توجه روسيا نحو شن هجمات سيبرانية والسيطرة على الطاقة، لافتة في ذات الوقت إلى أنها لا تستبعد اتجاه روسيا نحو تفعيل السلاح النووي.

السلاح النووي

وكان موضوع السلاح النووي قد أثار جدلاً منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث فهمت بعض التصريحات الروسية بهذا الشأن أنها تهديد لاستخدام هذ السلاح في المواجهة مع الغرب، الأمر الذي لقي تنديداً دولياً، فيما نفت موسكو أكثر من مرة وجود أي نية لذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة من أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث أكدت إدارة الرئيس جو بايدن منذ اليوم الأول للعملية الروسية على الوقوف إلى جانب كييف وتقديم الدعم اللازم لها عسكرياً ومالياً.

فيما أعلن البنتاغون مرارا أن إمدادات بلاده والحلفاء الغربيين لأوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة وأنظمة الرادار والطائرات المسيرة الهجومية، سيتواصل بوتيرة سريعة، لصد القوات الروسية، التي أطلقت منذ 24 فبراير عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية.