بولندا: إنشاء قاعدة أميركية على أراضينا إشارة واضحة لروسيا
أشادت بولندا الأربعاء بتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإنشاء قاعدة عسكرية في بولندا، باعتباره تحقيقاً لحلم طال انتظاره وخطوة من شأنها أن ترسل إشارة واضحة إلى روسيا.
وقال مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، لرويترز: "إنه تتويج لمفاوضات طويلة وحثيثة حول هذا الأمر، وفي الوقت نفسه، إشارة واضحة جداً على أن الأميركيين يعتزمون زيادة وجودهم في بولندا وليس تقليصه".
"شيء بدا مستحيلاً أصبح حقيقة"
بدوره كتب نائب وزير الخارجية مارشين زيداتش على تويتر: "شيء بدا مستحيلاً بالنسبة لكثيرين أصبح حقيقة اليوم".
كما أضاف: "لدينا وجود دائم للولايات المتحدة في بولندا... إنها أيضاً إشارة واضحة لموسكو".
تغيير تمركز قواتها
يأتي ذلك فيما أبلغ بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد في وقت سابق الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعمل على تغيير تمركز قواتها في أوروبا للتصدي للتهديدات الناشئة المحتملة من جانب روسيا، في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
يذكر أنه منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، تعتبر بولندا زيادة القوات على الجانب الغربي للحلف أمراً بالغ الأهمية لضمان أمن وسط أوروبا في مواجهة تزايد الأنشطة الروسية، وتسعى منذ فترة طويلة لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها.
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