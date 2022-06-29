بينيت: لن أترشح للانتخابات المقبلة

كشف الناطق باسم نفتالي بينيت، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يترشح للانتخابات المقبلة، قبل وقت قصير من حل البرلمان الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات جديدة في الخريف.

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه يمينا، "نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة"، وفق ما أوضح الناطق باسمه للصحافة في رسالة قصيرة بالعبرية، قبل ساعات قليلة من حل الكنيست، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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انتخابات جديدة هي الخامسة

يأتي ذلك فيما من المتوقع حل البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، لتنتهي بذلك ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينيت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من أربع سنوات، سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى الحكم.

وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في يونيو 2021، فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة بنيامين نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاماً.

فقد أغلبيته

لكن بعد عام واحد، فقد التحالف أغلبيته وأعلن بينيت الأسبوع الماضي عزمه على حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبحل البرلمان وفض ائتلاف بينيت سينصب وزير الخارجية يائير لبيد رئيساً للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.