.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جونسون لحلفائه بالناتو: ارفعوا نفقاتكم العسكرية لصد روسيا

  • الخط
من قمة الناتو التي انطلقت أمس في مدريد (فرانس برس)
من قمة الناتو التي انطلقت أمس في مدريد (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

جونسون لحلفائه بالناتو: ارفعوا نفقاتكم العسكرية لصد روسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على وقع تصاعد التسليح العسكري أوروبياً، والتوتر الغربي مع روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ستحث بريطانيا حلفاءها في حلف شمال الأطلسي الذي يعقد قمة في مدريد، اليوم الأربعاء، وصفت بالتاريخية، إلى زيادة نفقاتهم العسكرية.

فقد أعلنت دوانينغ ستريت في بيان أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون سيلقي أمام قمّة مدريد كلمة يؤكد فيها الحاجة إلى أن يمدّ جميع الحلفاء أيديهم بعمق إلى جيوبهم لإعادة الردع وضمان الدفاع خلال العقد المقبل".

الناتو: كييف تواجه وحشية لم نشهدها منذ الحرب العالمية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الناتو: كييف تواجه وحشية لم نشهدها منذ الحرب العالمية

كما سيشدّد على أنّه "لطالما كان المقصود بنسبة الـ2% الحدّ الأدنى وليس السقف الأعلى، ويجب على الحلفاء أن يواصلوا التعبئة في فترة الأزمة هذه".

تهديدات جديدة وأقوى

كذلك، سيشدد على أن "الحرب في أوكرانيا تستدعي من الحلف الأطلسي أن يتكيّف مع "تهديدات جديدة وأقوى".

تأتي مشاركة جونسون في قمّة الأطلسي إثر التزامه تعزيز الوجود العسكري البريطاني في إستونيا، الدولة المطلّة على بحر البلطيق والحدودية مع روسيا.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز

تعهد سابق

وكانت الدول الأعضاء في الناتو تعهّدت في 2014، في أعقاب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أن تزيد بحلول 2024 ميزانياتها الدفاعية إلى 2% على الأقلّ من إجمالي ناتجها المحلّي.

لكن من أصل 30 دولة، وحدها 8 دول حقّقت هذا الهدف أو تجاوزته بحلول 2021. رغم أنه منذ ذلك الحين زاد العديد من الدول مستوى تسليحه بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير قدّمت لندن دعماً عسكرياً هائلاً لكييف بلغت قيمته الإجمالية 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار يورو)، بحسب فرانس برس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاهل الأردن يأمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤول عن كارثة ميناء العقبة عاهل الأردن يأمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤول عن كارثة ميناء العقبة
اكتشف المزيد