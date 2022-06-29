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للمرة الأولى منذ 8 سنوات..طرق تربط القرم بجنوب أوكرانيا

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شبه جزيرة القرم (آيستوك)
شبه جزيرة القرم (آيستوك)
روسيا و أوكرانيا

للمرة الأولى منذ 8 سنوات..طرق تربط القرم بجنوب أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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مع إكمال سيطرتها على معظم المناطق في دونباس، تسعى روسيا لربط المناطق الواقعة تحت سلطتها بشبه جزير القرم التي ضمتها في عام 2014 عبر شبكة من الطرق.

فقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة حافلات وقطارات بين القرم ومدينتي خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

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وقال سيرغي أكسيونوف، رئيس القرم المؤيد لموسكو في رسالة على تلغرام، إنه "اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، ستربط خدمات حافلات وقطارات بين القرم ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا للمرة الأولى منذ ثماني سنوات".

رحلات آمنة

كما أضاف أن عناصر من الحرس الوطني الروسي سيضمنون أمن الرحلات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان مسؤولون روس وآخرون موالون لموسكو أشاروا سابقا إلى أن موسكو تنوي البقاء في منطقة خيرسون وأقسام كبرى من زابوريجيا التي تسيطر عليها.

شبه جزيرة القرم (فرانس برس)
شبه جزيرة القرم (فرانس برس)

فيما قال مسؤولون موالون لموسكو في جنوب أوكرانيا إنهم يأملون في تنظيم استفتاء.

استفتاء

وفي هذا السياق، أكد كيريل ستريموسوف نائب رئيس إدارة خيرسون المدعومة من روسيا، أن مثل هذه الخطط قيد الإعداد، وأن السلطات المحلية تستعد لإجراء "استفتاء".

وأضاف على تلغرام أن "منطقة خيرسون ستتخذ قرارا وتصبح جزءا من الاتحاد الروسي".

قوات روسية في خيرسون (أ ب)
قوات روسية في خيرسون (أ ب)

يشار إلى أن منطقتي خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا تخضعان إلى حد كبير لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للتدخل العسكري الروسي، ويتم الآن دمجها في الاقتصاد الروسي.

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