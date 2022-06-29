والي الخرطوم: أناشد متظاهري 30 يونيو التزام السلمية

قبل يوم من تظاهرات واسعة مرتقبة في السودان، أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن بعض جسور العاصمة ستشهد عدداً من الإغلاقات.

وأضاف في تصريحات لـ العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أن "همنا الأول تأمين المشاركين في مواكب الثلاثين من يونيو".

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كما ناشد المشاركين في مواكب الثلاثين من يونيو التزام السلمية.

حماية التظاهرات

واستبقت الشرطة السودانية، مليونية 30 يونيو التي تعتزم لجان المقاومة تسييرها إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم غداً، بالإعلان عن عدة إجراءات ستقوم باتخاذها.

وأكدت في بيان أمس التزام قواتها بـ"المهنية والاحترافية وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي استفزاز" والعمل وفق تعليمات القادة الميدانية ووكلاء النيابة المرافقين بحكم الاختصاص.

دعوات المشاركة

من جانبها، أصدرت لجان المقاومة وقوى سياسية منضوية تحت تحالف الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، بيانات تدعو قواعدها للمشاركة الفاعلة في مليونية 30 يونيو "من أجل إقامة السلطة المدنية وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات".

ومن المنتظر أن تبدأ مسيرات 30 يونيو/حزيران في الساعة التاسعة صباحا من يوم الغد لأول مرة، وبحسب اللجان "لن تعود الحشود إلى المنازل قبل إقامة السلطة المدنية".