إسرائيل.. حل الكنيست لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر

أقر النواب الإسرائيليون، الخميس، حل الكنيست مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد خلال 3 سنوات ونصف السنة، وتم تحديد موعدها في الأول من نوفمبر.

وبعد تأخير دام ساعات، صوت 92 نائبا من أصل 120، الخميس، لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضا لوزير الخارجية يائير لبيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بينيت، الجمعة.

مادة اعلانية

بينيت.. أقصر رئيس وزراء خدمة في إسرائيل

وسيصبح يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل ومهندس الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها، رئيس الوزراء المؤقت في البلاد بعد منتصف ليل الجمعة. وسيكون الرجل الرابع عشر الذي يتولى هذا المنصب، خلفا لنفتالي بينيت، أقصر رئيس وزراء خدمة في إسرائيل.

وانهارت الحكومة بعد أكثر من عام بقليل من تشكيلها في خطوة تاريخية شهدت الإطاحة بالزعيم القديم بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما في السلطة من قبل ائتلاف من الأحزاب المتنوعة أيديولوجيا، وهو أول ائتلاف حاكم يضم فصيلًا عربيًا.

وتضع هذه الخطوة نهاية رسمية لتجربة سياسية حاولت فيها ثمانية أحزاب من مختلف الأطياف الإسرائيلية إيجاد أرضية مشتركة بعد فترة من الجمود المطول أجرت خلالها الدولة أربعة انتخابات في غضون عامين.