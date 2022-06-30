الجيش الإسرائيلي يجلي مستوطنين اقتحموا ساحة قبر يوسف بنابلس

بدأ الجيش الاسرائيلي إجلاء عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مقام قبر يوسف شرقي نابلس، بعد أن تحوّل المقام إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين مسلّحين فلسطينيين وقوّات الجيش والمستوطنين.

وكانت الاشتباكات اندلعت بين مسلّحين فلسطينيين وقوّات من الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيداً لفتح الطرق أمام المستوطنين للدخول إلى المقام الذي يقتحمه المتديّنون اليهود بشكل أسبوعي.