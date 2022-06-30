الجيش الإسرائيلي يجلي مستوطنين اقتحموا ساحة قبر يوسف بنابلس
المقام يقتحمه المتديّنون اليهود بشكل أسبوعي
بدأ الجيش الاسرائيلي إجلاء عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مقام قبر يوسف شرقي نابلس، بعد أن تحوّل المقام إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين مسلّحين فلسطينيين وقوّات الجيش والمستوطنين.
وكانت الاشتباكات اندلعت بين مسلّحين فلسطينيين وقوّات من الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيداً لفتح الطرق أمام المستوطنين للدخول إلى المقام الذي يقتحمه المتديّنون اليهود بشكل أسبوعي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
تأهب أمني وإغلاق جسور.. تظاهرات مرتقبة في السودانأنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت في السودان قبيل المظاهرات المتوقعة اليوم السودان
-
مصادر أميركية: صفقة ضمنية بين واشنطن وأنقرة حول السويد وفنلنداالصفقة تتضمن عملية شراء وتحديثات لطائرات F16 الأميركية.. والكونغرس يعارض أميركا
-
مجلة أميركية: رعب داخل إيران من الاغتيالات.. وترجيح بتصاعد العملياتقتل هذا العام في أواخر مايو ويونيو فقط 7 أفراد تابعين للحرس الثوري الإيراني بمن فيهم عقيدان إيران
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية