الناتو: على بوتين سحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فوراً

أفاد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، بأن قمة الحلف صادقت على تعزيز قدرات الحلف في دول السفح الشرقي ودعم أوكرانيا، حيث إن كييف بحاجة إلى الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتقدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، من مدريد، حيث قال: "عززنا شراكتنا مع حلفائنا في المحيط الهادي، وتوصلنا إلى اتفاق حول زيادة تمويل حلف الناتو بشكل مطرد حتى 2030".

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وشدد على أن "العدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول وله تداعيات كارثية على العالم"، ومطالباً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فورا.

وشدد أمين عام الناتو بالقول: "نعمل على تخفيف آثار الحرب الروسية على أوكرانيا، واستئناف تصدير الحبوب".

وأضاف أن "أزمة الغذاء العالمية هي نتيجة مباشرة للحرب الروسية على أوكرانيا".

وقال إن قرار انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تم اتخاذه والتوقيع الرسمي قريبا، مؤكداً أن الخلافات داخل الناتو طبيعية "لكن الحلف متحد".

ستولتنبرغ أضاف أيضا: "اتفقنا على دعم قدرات تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية".