بايدن: روسيا تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا ولن تنتصر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا ولن تنتصر.

وأضاف بايدن أن بلاده والناتو قدموا دفاعات جوية ومنصات إطلاق الصواريخ لأوكرانيا.

مادة اعلانية

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الهدف من تحديد سقف لسعر النفط الروسي هو خفض أسعار الوقود عالميا مشيرا إلى أن روسيا هي السبب في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.

وفي ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة "أكثر من 800 مليون دولار" من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى؛ مشيرا إلى أن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل "في الأيام المقبلة".

وأعلن بايدن خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد الأربعاء أن بلاده "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا" كي يتمكن الحلف من "الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كلّ المجالات: برًا وجوًا وبحرًا".

وأكد أنه سيتمّ تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.