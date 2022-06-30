بعد حلف اليمين.. ماركوس الابن يشيد بحكم والده الرئيس الأسبق للفلبين
أقسم ماركوس الابن اليمين الدستورية كرئيس للفلبين الخميس مع عودة عائلته إلى الحكم الذي طردت منه قبل أكثر من ثلاثة عقود
أشاد الرئيس الفلبيني ماركوس الابن خلال أدائه اليمين الدستورية، الخميس، بعهد والده الرئيس الأسبق الذي يحمل الاسم نفسه وحكم الأرخبيل نحو ثلاثة عقود.
وبعدما أقسم اليمين ليتولى الرئاسة خلفا لرودريغو دوتيرتي، قال ماركوس جونيور: "عرفت في الماضي رجلا رأى كم هي قليلة الأمور التي تم إنجازها منذ الاستقلال، وقام بتحقيقها".
وأضاف: "هكذا سيكون الأمر مع ابنه ولن تكون هناك أي أعذار من جانبي".
وأقسم ماركوس الابن اليمين الدستورية كرئيس للفلبين الخميس مع عودة عائلته إلى الحكم الذي طردت منه قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأدى ماركوس جونيور اليمين أمام مئات الشخصيات الفلبينية والأجنبية وكذلك صحافيين وعدد من مؤيديه الذين اجتمعوا في المتحف الوطني في مانيلا.
وكان فرديناند "بونغ بونغ" ماركوس الابن (64 عاما)، فاز بغالبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، محققا أكبر انتصار منذ إطاحة والده في ثورة شعبية في 1986.
ويتولى ماركوس الابن الرئاسة خلفا لرودريغو دوتيرتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة وعرف دوليا بسبب حربه الشرسة على المخدرات التي هدد بقتل المتاجرين بها حتى بعد أن يترك منصبه.
-
صحيفة أميركية: إيران اعتقلت جنرالا بالحرس الثوري بتهمة التجسس لإسرائيلمسؤول إيراني مطلع: اعتقال اللواء نصيري جاء بعد شهرين من اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع، للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى إسرائيل إيران
-
21 حالة انتحار خلال 36 يوماً بمناطق سيطرة الحوثي.. إب في المقدمةتقارير يمنية تكشف عن انتحار مواطن يمني كل يومين في مدن عدة، معظمها واقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي اليمن
-
للمرة الأولى خلال عام.. انتعاش إنتاج السيارات في المملكة المتحدة لهذا السببارتفع 13% إلى 62284 سيارة في مايو قصص اقتصادية
-
وسط تشديد أمني.. تظاهرات مرتقبة بالخرطوم وولايات سودانيةقوات الشرطة أعلنت التزامها بحماية التظاهرات السلمية والمهنية وضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الدفاع الشرعي، وناشدت قادة التظاهرات الالتزام بالتعبير السلمي الديمقراطي في الميادين العامة والساحات السودان