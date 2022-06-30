بوتين: تحرير دونباس وتحقيق أمن روسيا هو الهدف النهائي للعملية العسكرية بأوكرانيا
الرئيس الروسي غير منزعج من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ويلمح إلى حرب مفتوحة في أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحرير دونباس وحماية أهلها وتحقيق أمن روسيا الذاتي هو الهدف النهائي وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين التي عقدت في عشق آباد، إن "الهدف النهائي هو الذي حددته في 24 فبراير، وهو تحرير دونباس وحماية هؤلاء الناس فيها وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها، وهذا كل شيء".
ولفت إلى أن العمل على تحقيق الهدف مستمر بهدوء وضمن الإيقاع.
وأضاف أن "الجيش الروسي يتحرك ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية، وكل شيء يسير حسب الخطة".
وشدد على أن العملية العسكرية في أوكرانيا ليست محددة بالوقت، مشيرا إلى أن أهداف العملية العسكرية لم تتغير ومن المحتمل تعديل "التكتيكات".
وخلال زيارته إلى تركمانستان، والتي استنكر فيها ما وصفها بـ"الطموحات الإمبريالية" لحلف شمال الأطلسي، قال الرئيس بوتين أيضا ألا مشكلة لدى موسكو بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف أن لا مشاكل لدى موسكو مع السويد وفنلندا كتلك التي مع أوكرانيا.
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