لافروف: ستار حديدي يقوم بين روسيا والغرب.. وواشنطن تريد إخضاع الكل لإرادتها

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن "ستارا حديديا" يقوم راهنا بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي "الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام"، مستعيدا العبارة الشهيرة لونستون تشرشل.

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وأضاف لافروف: "فليكن (الغربيون) حذرين ولا تعلق (أصابعهم) فيه. العملية جارية".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدي أي اهتمام بتفهم مصالح" روسيا وقرارته تمليها "واشنطن".

واعتبر الوزير أن قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع أظهرت أن الولايات المتحدة تريد "إخضاع كل الدول لإرادتها".

وقال "هذا الستار الحديدي ينصبه اليوم الغربيون أنفسهم".

وعبارة تشرشل الشهيرة عن ستار حديدي ينزل على أوروبا كانت تشير إلى فصل القارة الأوروبية بين دول رأسمالية والكتلة السوفييتية، ما أدى إلى الحرب الباردة.