أخطرها الثاني.. كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات لانتهاء النزاع في أوكرانيا
الدبلوماسي المخضرم قال إنه في حال استمرار الأعمال العسكرية "ستزداد مخاطر دخول (الغرب) في حرب مباشرة مع روسيا"
حدد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، 3 سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع في أوكرانيا.
وقال الدبلوماسي الأميركي المخضرم في حديث لمجلة "ذي سبيكتيتور" The Spectator، إنه "إذا توقفت روسيا عند الحد الذي وصلت إليه حتى الآن، فهي ستغزو 20% من أوكرانيا والجزء الأكبر من دونباس والمنطقة الصناعية والزراعية الأساسية، وجزء من الأراضي على ساحل البحر الأسود. وإذا توقفت عند هذا الحد، سيكون هذا انتصارا" لها.
وتابع قائلا إن "دور الناتو (في مثل هذه الحالة) لن يكون مهما مثلما كان يعتقد في الماضي".
وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في محاولة "طرد" روسيا من الأراضي التي سيطرت عليها في عمليتها العسكرية، بما فيها القرم.
وفي حال استمرار الأعمال العسكرية "ستزداد مخاطر دخول (الغرب) في حرب مباشرة مع روسيا"، بحسب كيسنجر.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 24 فبراير، مضيفا أنه في هذه الحالة ستتم إعادة تسليح أوكرانيا وهي ستكون مرتبطة مع الناتو بشكل وثيق أو قد تكون عضوا في الحلف في المستقبل.
وأضاف أن هذا السيناريو يفترض تجميد النزاع لفترة معينة.
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