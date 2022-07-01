الأردن.. الأمير فيصل يؤدي اليمين نائباً للملك عبد الله

زعيم طالبان "الغامض" يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

كشفت حركة طالبان عن حكومتها المؤقتة في سبتمبر بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، واحتفظ أخوند زاده الغامض بدور المرشد الأعلى الذي شغله منذ عام 2016