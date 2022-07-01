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الأردن.. الأمير فيصل يؤدي اليمين نائباً للملك عبد الله

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الأمير فيصل الأردن
الأمير فيصل بن الحسين (أرشيفية)

الأردن.. الأمير فيصل يؤدي اليمين نائباً للملك عبد الله

الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائباً لملك الأردن بحضور هيئة الوزارة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني شقيقه الملك عبد الله.

وبحسب ما نشرته وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، فقد أدى الأمير فيصل اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة.

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