فون ديرلاين: أوكرانيا مرشحة بقوة لعضوية الاتحاد الأوروبي

حث الاتحاد الأوروبي كييف، الجمعة، على الإسراع بتنفيذ إصلاحات بهدف مكافحة الفساد في البلاد.

جاء ذلك خلال خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمام أعضاء البرلمان الأوكراني عبر الفيديو، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "أوكرانيا لديها الآن توجه أوروبي واضح".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية بالقول، إن عضوية الاتحاد الأوروبي في متناول يد كييف، وأصبحت مرشحة بقوة لهذه العضوية، إلا أنها أضافت أن المؤسسات في أوكرانيا بحاجة إلى الأشخاص المناسبين في المناصب العليا.

يذكر أن قادة الدول الأوروبية الـ27 وافقوا الأسبوع الماضي على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيراً إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل.

من جهته، كتب شارل ميشال على "تويتر": "يشكل هذا اليوم مرحلة أساسية في طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي"، مهنئاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو وشعبيهما. وأضاف: "لدينا مستقبل معاً" مغرداً أيضاً بلغتي البلدين.

بدوره رحب زيلينسكي بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية" بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفة مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة العملية الروسية.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".