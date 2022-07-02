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البنتاغون: أوكرانيا تستخدم نظاما صاروخيا لضرب مواقع القيادة الروسية

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A M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) being fired in an undisclosed location, in Ukraine, June 24, 2022 (Reuters)
صواريخ هيمارس الأميركية
روسيا و أوكرانيا

البنتاغون: أوكرانيا تستخدم نظاما صاروخيا لضرب مواقع القيادة الروسية

صواريخ هيمارس، التي يبلغ مداها نحو 40 ميلًا، أعطت الأوكرانيين قدرة على ضرب أهداف بعيدة بدقة أكبر

واشنطن - بندر الدوشي

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قال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن القوات الأوكرانية تحقق "نجاحًا كبيرًا" باستخدام نظام صاروخي متقدم قدمته الولايات المتحدة، لاستهداف مواقع القيادة الروسية.

واستخدم الأوكرانيون أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) لاستهداف مواقع القادة الروس في معركتهم للمنطقة الشرقية من البلاد المعروفة باسم دونباس.

وقال المسؤول "نظرًا لأنه نظام دقيق وأطول مدى، فإن الأوكرانيين قادرون على اختيار الأهداف بعناية من شأنها تقويض الجهود التي تبذلها روسيا بطريقة أكثر منهجية أكثر مما يمكنهم فعله مع أنظمة المدفعية قصيرة المدى".

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ولا تزال القوات الأوكرانية في الأيام الأولى من تشغيل أنظمة هيمارس HIMARS، وهي أربعة أنظمة أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى الدولة السوفيتية السابقة وأربعة أخرى تعهدت بها أواخر الشهر الماضي، حيث يمكن لعدد قليل فقط من القوات الأوكرانية تشغيلها بعد أخذ دورة تدريبية.

وأعطت صواريخ هيمارس HIMARS، التي يبلغ مداها نحو 40 ميلًا، الأوكرانيين القدرة على ضرب أهداف بعيدة بدقة أكبر مما كانوا قادرين عليه سابقًا عند استخدام مدفعية قصيرة المدى.

وقال المسؤول: "ما تراه هو أن الأوكرانيين في الواقع يختارون الأهداف بشكل منهجي، ثم يضربونها بدقة، وبالتالي يقدمون هذه الطريقة الدقيقة لإضعاف القدرة الروسية".. وتابع "أرى أنهم قادرون على الاستمرار في استخدام هذا في جميع أنحاء دونباس".

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