سفينة تغرق وتنشطر بسبب عاصفة قبالة الصين.. وطاقمها بخطر

غرقت سفينة دعم صناعي تعمل في بحر الصين الجنوبي، مع احتمال فقدان أكثر من 20 من أفراد الطاقم، حسبما قالت دائرة الإنقاذ في هونغ كونغ، اليوم السبت.

وأرسلت السلطات طائرات ومروحيات للمساعدة في عملية الإنقاذ، مع وصول ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الطاقم المكون من 30 فرداً إلى بر الأمان في الساعة الخامسة والنصف مساءً (10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت.

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وأظهرت صور نشرتها خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ أحد أفراد الطاقم، يتم نقله إلى طائرة هليكوبتر إنقاذ بينما تضرب الأمواج العاتية السفينة الغارقة، والتي انقسمت إلى شطرين.

وقع الحادث على بعد 300 كيلومتر جنوب هونغ كونغ. ولم تذكر خدمة الطيران في هونغ كونغ اسم السفينة أو منشأها.



السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي

وقالت خدمة الطيران في بيان إن أفراد الطاقم كانوا يجتازون صعوبات سببتها العاصفة الاستوائية الشديدة تشابا، التي كانت تعصف برياح قصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة.

من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في الجزء الغربي من مقاطعة قوانغدونغ الساحلية في وقت لاحق اليوم السبت.

وأرسلت دائرة الإنقاذ في هونغ كونغ طائرتين ثابتتي الجناحين وأربع مروحيات لجهود الإنقاذ.