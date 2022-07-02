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سفينة تغرق وتنشطر بسبب عاصفة قبالة الصين.. وطاقمها بخطر

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In this image released by Hong Kong Government Flying Service, a helicopter with rescue crew members approaches a sinking ship in the South China Sea, 300 kilometers (186 miles) south of Hong Kong, Saturday, July 2, 2022, as Typhoon Chaba was moving in the area. The industrial support ship operating in the South China Sea has sunk with the possible loss of more than two dozen crew members, rescue services in Hong Kong said Saturday. (Hong Kong Government Flying Service via AP)
السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي

سفينة تغرق وتنشطر بسبب عاصفة قبالة الصين.. وطاقمها بخطر

وقع الحادث على بعد 300 كيلومتر جنوب هونغ كونغ، بينما كانت رياح بقوة 110 كيلومترات في الساعة تعصف في المنطقة

هونغ كونغ – أسوشييتد برس

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غرقت سفينة دعم صناعي تعمل في بحر الصين الجنوبي، مع احتمال فقدان أكثر من 20 من أفراد الطاقم، حسبما قالت دائرة الإنقاذ في هونغ كونغ، اليوم السبت.

وأرسلت السلطات طائرات ومروحيات للمساعدة في عملية الإنقاذ، مع وصول ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الطاقم المكون من 30 فرداً إلى بر الأمان في الساعة الخامسة والنصف مساءً (10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت.

إنقاذ أحد أفراد الطاقم
إنقاذ أحد أفراد الطاقم

وأظهرت صور نشرتها خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ أحد أفراد الطاقم، يتم نقله إلى طائرة هليكوبتر إنقاذ بينما تضرب الأمواج العاتية السفينة الغارقة، والتي انقسمت إلى شطرين.

وقع الحادث على بعد 300 كيلومتر جنوب هونغ كونغ. ولم تذكر خدمة الطيران في هونغ كونغ اسم السفينة أو منشأها.

السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
  • السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
  • السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
2 صور
السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
السفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي
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وقالت خدمة الطيران في بيان إن أفراد الطاقم كانوا يجتازون صعوبات سببتها العاصفة الاستوائية الشديدة تشابا، التي كانت تعصف برياح قصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة.

من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في الجزء الغربي من مقاطعة قوانغدونغ الساحلية في وقت لاحق اليوم السبت.

وأرسلت دائرة الإنقاذ في هونغ كونغ طائرتين ثابتتي الجناحين وأربع مروحيات لجهود الإنقاذ.

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