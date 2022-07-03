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أوكرانيا: أميركا قررت دعمنا بمنظومات "ناسامز" الصاروخية

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وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: أميركا قررت دعمنا بمنظومات "ناسامز" الصاروخية

دبي - العربية.نت

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مع احتدام المعارك شرق بلاده، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن الولايات المتحدة قررت دعم الجيش الأوكراني بمنظومات "ناسامز" الصاروخية المتقدمة.

وقال ريزنيكوف على حسابه في تويتر، الأحد، إن "منظومات "ناسامز" ستزيد من قدراتنا لحماية أرضنا وسمائنا".

"طريق النصر سيكون صعباً"

يأتي ذلك فيما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، على وقع اشتداد المعارك في شرق البلاد ضد القوات الروسية.

وأكد زيلينسكي في خطابه الليلي الذي أذاعه التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعباً للغاية".

جنود أوكرانيون بالقرب من ليمان شرق البلاد (أرشيفية من فرانس برس)
جنود أوكرانيون بالقرب من ليمان شرق البلاد (أرشيفية من فرانس برس)

"لا يمكن أن تنكسر"

غير أنه شدد على أهمية أن "يحافظ الأوكرانيون على قوة عزيمتهم ويلحقوا الخسائر بالمعتدي، حتى يتذكر كل روسي أن أوكرانيا لا يمكن أن تنكسر"، وفق تعبيره.

كما أضاف: "في مناطق كثيرة من الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع قد خفت، لكن الحرب لم تنتهِ بعد لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة في أماكن مختلفة، ولا يجب أن ننسى ذلك، إنما يجب أن نساعد الجيش والمتطوعين وأولئك الذين تركوا بمفردهم في هذا الوقت العصيب"، بحسب رويترز.

قوات أوكرانية في دونباس شرق البلاد (أرشيفية من فرانس برس)
قوات أوكرانية في دونباس شرق البلاد (أرشيفية من فرانس برس)

أطنان من الأسلحة

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا، إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والسلاح والعتاد.

فقد تلقت كييف أطناناً من الأسلحة، من مضادات للطائرات والدبابات والسفن، فضلاً عن صواريخ متطورة جداً، ودبابات أيضاً، وطائرات مسيرة.

في حين هددت روسيا مراراً بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.

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