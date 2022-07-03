أوكرانيا: أميركا قررت دعمنا بمنظومات "ناسامز" الصاروخية

مع احتدام المعارك شرق بلاده، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن الولايات المتحدة قررت دعم الجيش الأوكراني بمنظومات "ناسامز" الصاروخية المتقدمة.

وقال ريزنيكوف على حسابه في تويتر، الأحد، إن "منظومات "ناسامز" ستزيد من قدراتنا لحماية أرضنا وسمائنا".

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of 🇺🇦: decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. 🇺🇦 victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

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"طريق النصر سيكون صعباً"

يأتي ذلك فيما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، على وقع اشتداد المعارك في شرق البلاد ضد القوات الروسية.

وأكد زيلينسكي في خطابه الليلي الذي أذاعه التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعباً للغاية".

"لا يمكن أن تنكسر"

غير أنه شدد على أهمية أن "يحافظ الأوكرانيون على قوة عزيمتهم ويلحقوا الخسائر بالمعتدي، حتى يتذكر كل روسي أن أوكرانيا لا يمكن أن تنكسر"، وفق تعبيره.

كما أضاف: "في مناطق كثيرة من الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع قد خفت، لكن الحرب لم تنتهِ بعد لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة في أماكن مختلفة، ولا يجب أن ننسى ذلك، إنما يجب أن نساعد الجيش والمتطوعين وأولئك الذين تركوا بمفردهم في هذا الوقت العصيب"، بحسب رويترز.

أطنان من الأسلحة

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا، إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والسلاح والعتاد.

فقد تلقت كييف أطناناً من الأسلحة، من مضادات للطائرات والدبابات والسفن، فضلاً عن صواريخ متطورة جداً، ودبابات أيضاً، وطائرات مسيرة.

في حين هددت روسيا مراراً بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.