بأكثر من 30 صاروخاً.. كييف تقصف قاعدة روسية

فيما يدخل الصراع الروسي الأوكراني يومه الـ 130، تشتد المعارك في الشرق والجنوب الأوكراني.

فقد أعلن رئيس بلدية أوكراني منفي، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة روسية في مدينة ميليتوبول الجنوبية التي تحتلها القوات الروسية بأكثر من 30 قذيفة.

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مطار المدينة أيضا

كما قصفت منطقة يقع فيها مطار المدينة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما تركز القوات الروسية على إخراج القوات الأوكرانية من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل آلاف الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو منذ أسابيع.

كما تكثف قصفها المدفعي على خطوط الجبهة الشرقية، خاصة حول ليسيتشانسك آخر معاقل المقاومة في لوغانسك، بعد أن فرضت سيطرتها الشهر الماضي على سيفيرودونيتسك الواقعة على الضفة المقابلة لمدينة ليسيتشانسك عبر نهر سيفيرسكي دونيتسك.

وتسعى روسيامنذ أشهر إلى فرض سيطرتها على إقليم دونباس (شرقاً) من أجل فتح ممر بري بين الشرق والجنوب الأوكراني لاسيما، شبه جزيرة القرم التي ضمتها لأراضيها عام 2014.

فمنذ مارس الماضي أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، التي بدأتها على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير، مركزة على شرق البلاد. وقد حققت بالفعل تقدماً ملحوظاً في العديد من المناطق، فيما تراجعت القوات الأوكرانية