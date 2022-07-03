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بالصور.. انزلاق هائل للتربة في الهند يحصد 37 قتيلاً

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من منطقة نوني على بعد حوالي 50 كيلومتراً من إمفال عاصمة مانيبور (فرانس برس)

بالصور.. انزلاق هائل للتربة في الهند يحصد 37 قتيلاً

العربية.نت، وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق هائل للتربة في الهند إلى 37 قتيلاً، الأحد، بحسب السلطات، في وقت تقاوم فرق الإنقاذ الأمطار الغزيرة بحثاً عن 25 آخرين في عداد المفقودين بعد 3 أيام على الكارثة.

واجتاحت سيول من الطين والصخور موقع بناء للسكك الحديد في ولاية مانيبور النائية بشمال شرقي البلاد في أعقاب تساقط أمطار غزيرة في ساعة مبكرة الخميس.

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فيما أنقذت فرق الطوارئ 18 شخصاً خلال الساعات الأولى بعد وقوع الكارثة.

مواصلة عمليات البحث

وغالبية الضحايا من جنود الاحتياط في القوات البرية ممن كانوا يعملون في مشروع بناء السكة الحديد.

إلى ذلك أكد متحدث عسكري الأحد مواصلة عمليات البحث "رغم الظروف الجوية السيئة" الناجمة عن "تساقط أمطار غزيرة وانزلاق جديد للتربة".

من منطقة نوني على بعد حوالي 50 كيلومتراً من إمفال عاصمة مانيبور (فرانس برس)
من منطقة نوني على بعد حوالي 50 كيلومتراً من إمفال عاصمة مانيبور (فرانس برس)

انزلاقات تربة وفيضانات

يذكر أن شمال شرقي الهند المعزول شهد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بانزلاقات تربة وفيضانات.

وقضى ما لا يقل عن 10 أشخاص مطلع السنة جراء فيضانات وانزلاقات تربة بعد أمطار غزيرة إلى حد غير اعتيادي في عدة مناطق من الهند.

من منطقة نوني على بعد حوالي 50 كيلومتراً من إمفال عاصمة مانيبور (فرانس برس)
من منطقة نوني على بعد حوالي 50 كيلومتراً من إمفال عاصمة مانيبور (فرانس برس)

فيما يرى الخبراء أن التغير المناخي يزيد من وتيرة الظواهر المناخية القصوى في العالم بما فيه الهند. كما أن السدود وانحسار الغابات ومشاريع التنمية في هذا البلد تساهم في الكوارث التي تزداد خطورة على صعيد الخسائر البشرية.

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