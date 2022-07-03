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جرحى بإطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. واعتقال شخص

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من موقع الهجوم في كوبنهاغن

جرحى بإطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. واعتقال شخص

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الدنماركية، الأحد، اعتقال شخص على صلة بإطلاق نار وقع ظهر اليوم في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم إرسال تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز"، في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

كما أضافت "نحن في الموقع. أطلقت عيارات نارية، وأصيب عدد من الأشخاص".

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من 100 شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيداً من المنطقة.

هذا ولم تعلن أي تفاصيل عن مصدر إطلاق النار أو عدد الإصابات حتى الآن.

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