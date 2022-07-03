جرحى بإطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. واعتقال شخص

أعلنت الشرطة الدنماركية، الأحد، اعتقال شخص على صلة بإطلاق نار وقع ظهر اليوم في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
Gran despliegue policial y médico en la zona del ataque en un centro comercial de #Copenhagen …. Se desconocen los motivos del tiroteo… pic.twitter.com/WG7lmA8Cgy— Cesar Moreno (@CesarMorenoH) July 3, 2022
وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم إرسال تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز"، في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.
كما أضافت "نحن في الموقع. أطلقت عيارات نارية، وأصيب عدد من الأشخاص".
#Update: Just in - Police forces are evacuating and clearing the building of the fields shopping center in #Copenhagen in #Denmark, after a suspect shot multiple rounds inside the shopping center. pic.twitter.com/hhv7ZAecwH— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022
وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من 100 شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.
ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيداً من المنطقة.
هذا ولم تعلن أي تفاصيل عن مصدر إطلاق النار أو عدد الإصابات حتى الآن.
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