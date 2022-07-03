زيلينسكي: طريق النصر سيكون صعباً للغاية

على وقع اشتداد المعارك شرق البلاد ضد القوات الروسية، حث الرئيس الأوكراني مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم.

وأكد في خطابه الليلي الذي أذاعه التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعبا للغاية".

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" أوكرانيا لا يمكن أن تنكسر"

لكنه شدد على أهمية أن "يحافظ الأوكرانيون على قوة عزيمتهم ويلحقوا الخسائر بالمعتدي، حتى يتذكر كل روسي أن أوكرانيا لا يمكن أن تنكسر"، وفق تعبيره.

وأضاف: "في مناطق كثيرة من الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع قد خفت، لكن الحرب لم تنتهِ بعد لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة في أماكن مختلفة، ولا يجب أن ننسى ذلك، إنما يجب أن نساعد الجيش والمتطوعين وأولئك الذين تركوا بمفردهم في هذا الوقت العصيب"، بحسب ما نقلت رويترز.

معركة ليسيتشانسك

تأتي تلك التصريحات بعد أن استعر أمس قتال عنيف في ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى لم يحتلها الروس بعد في مقاطعة لوغانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس الصناعي، والتي كانت تضم قبل المعارك حوالي 100 ألف نسمة، وهي توأم مدينة سيفيرودونيتسك التي احتلتها موسكو الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الأوكرانية، عقب معركة استمرت أسابيع.

يشار إلى أن الاستيلاء على ليسيتشانسك سيسمح للجيش الروسي بالتقدم نحو سلوفيانسك (حوالي 60 كيلومتراً إلى الغرب) وكراماتورسك، وهما مدينتان كبيرتان أخريان في دونباس تقعان في منطقة دونيتسك.

وكانت القوات الروسية ركزت على مدى الأسابيع الماضية القصف والقتال في لوغانسك ودونيتسك سعياً للسيطرة على كامل حوض دونباس، وفتح ممر بري بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها في 2014.