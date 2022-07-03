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ضربات روسية على سلوفيانسك.. وسقوط قتلى وجرحى

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سلوفيانسك (أ ب)
من سلوفيانسك في يونيو الماضي (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

ضربات روسية على سلوفيانسك.. وسقوط قتلى وجرحى

دبي - العربية.نت

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فيما أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك، كثفت ضرباتها الصاروخية على سلوفيانسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

فقد أدى قصف براجمات صواريخ، اليوم الأحد، إلى سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في سلوفيانسك، كما أعلن رئيس بلدية هذه المدينة التي تتعرض لهجوم من الجيش الروسي.

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15 حريقاً

وأوضح فاديم لياخ، رئيس بلدية المدينة في تسجيل مصور على فيسبوك أن "قصفاً براجمات صواريخ على سلوفيانسك هو الأعنف منذ فترة طويلة. هناك خمسة عشر حريقا والعديد من القتلى والجرحى".

بدورها، أوضحت تيتيانا إغناتشنكو وهي ناطقة باسم منطقة دونيتسك التي تقع فيها سلوفيانسك لموقع "سوسبيلني" الأوكراني أن القصف خلّف "ستة قتلى و15 جريحا".

سلوفيانسك (أ ب)
سلوفيانسك (أ ب)

وكررت مناشدة السلطات للسكان مغادرة المنطقة، فيما تقع خطوط المواجهة الآن على مسافة كيلومترات قليلة من سلوفيانسك.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، اشتعلت النيران في إحدى أسواق المدينة عقب هذه الضربات الروسية.

قصف على كراماتورسك

إلى الجنوب، تعرضت مدينة كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونباس، للقصف لليوم الثاني على التوالي بصواريخ سميرتش، وفق رئيس بلدية المدينة أولكسندر غونتشارنكو، الذي أوضح أن الضربات استهدفت منطقة سكنية وفندقا غير مأهول، ولم تسفر عن إصابات.

جدير بالذكر أن لوغانسك ودونيتسك المتجاورتين هما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس، حيث ركزت روسيا هجومها منذ انسحابها من شمال أوكرانيا والعاصمة كييف في الربيع.

فيما سيطر الانفصاليون المؤيدون لروسيا على أجزاء من المقاطعتين الشرقيتين منذ عام 2014، وتعترف موسكو بكل من لوغانسك ودونيتسك كجمهورية ذات سيادة.

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