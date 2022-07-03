كييف: أنقرة احتجزت سفينة روسية تحمل حبوباً أوكرانية

أفاد سفير أوكرانيا في تركيا، اليوم الأحد، بأن سلطات الجمارك التركية احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوباً تقول أوكرانيا إنها مسروقة.

وأضاف السفير الأوكراني فاسيل بودنار للتلفزيون الوطني الأوكراني "لدينا تعاون كامل. السفينة تقف حاليا عند مدخل الميناء وقد احتجزتها سلطات الجمارك التركية".

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كما قال بودنار إن مصير السفينة سيحدده اجتماع للمحققين يوم الاثنين.

روسيا تنفي محاصرة الموانئ

وكانت روسيا قد أكدت مراراً أنها لا تحاصر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وذلك على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن بلاده لا تعارض خروج الحبوب من أوكرانيا.

فيما اتهم السفير الأوكراني في وقت سابق من الشهر الماضي، بـ"سرقة" محاصيل حبوب أوكرانية وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بدأت أسعار القمح وغيره من السلع ترتفع عالمياً، حتى تفاقمت أكثر مع سيطرة القوات الروسية على البحر الأسود وحصار الموانئ الأوكرانية المطلة عليه.

أزمة غذاء

ودأبت موسكو منذ أشهر على اتهام الغرب بالتسبب في تلك الأزمة عبر فرضه عقوبات قاسية عليها، قيدت صادراتها الغذائية.

كما وجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى كييف، مؤكدة أنها زرعت الطرق البحرية بالألغام من أجل عرقلة تقدم القوات الروسية، وجمدت بالتالي سلسلة الإمدادات البحرية.

إلا أن أوكرانيا ألقت كرة المسؤولية على الروس، رافضة في الوقت عينه إزالة الألغام خوفا من تقدمهم نحو موانئها الجنوبية.