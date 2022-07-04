بعد سقوط ليسيتشانسك.. هذا الهدف التالي للقوات الروسية

يواصل الجيش الروسي قصف شرق أوكرانيا، بهدف التقدم في خطته للسيطرة على كامل منطقة دونباس، لاسيما بعد استيلائه على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية.

فقد أتاح سقوط تلك المدينة للقوات الروسية السيطرة على كامل منطقة لوغانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس الصناعي.

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الهدف التالي

كما فتح الباب أمام روسيا لتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في دونباس، اللتين تسيطر عليهما كييف.

وتشكل سلوفيانسك، قاعدة لقوات الدفاع الأوكرانية، في المنطقة، ما يجعلها بالتالي هدفاً مهماً للروس.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أمس الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية شرقاً، التي واجهت هجوماً عنيفاً من قبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة، موضحاً أن قراره هذا أتى حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين، حسب ما نقلت فرانس برس.

في حين أكد الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، لاحقاً أن قواته ستستعيد تلك المدينة، وغيرها من المناطق شرقاً.

يذكر أنه منذ مارس المضي أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرقي البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.