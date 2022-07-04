موسكو: إسقاط طائرة أوكرانية و8 مسيرات خلال ساعات

فيما يتصاعد القتال في الشرق الأوكراني، بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها القوات الروسية، أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" فوق دونيتسك و8 مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 7 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك، مشيرة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

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كما أشارت إلى أنها أصابت 4 منظومات صاروخية أوكرانية متعددة الإطلاق بضربات جوية دقيقة.

الأنظار على دونيتسك

تزامن ذلك، مع تأكيد حاكم منطقة لوغانسك اليوم أن روسيا ستحول تركيزها الأساسي في الحرب بأوكرانيا إلى محاولة السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل بعدما استولت على منطقة لوغانسك المجاورة.

وتوقع أن تتعرض مدينة سلوفيانسك وبلدة باخموت على وجه الخصوص للهجوم مع محاولة روسيا السيطرة بالكامل على ما يعرف بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

تأتي السيطرة على لوغانسك، وهي هدف رئيسي بالنسبة لروسيا، بعد أسابيع من تقدم بطيء.

ومن شأن تلك الخطوة أن تمنح موسكو دفعة وتحول التركيز في ساحة المعركة إلى منطقة دونيتسك المجاورة حيث لا تزال أوكرانيا تسيطر على مساحات شاسعة.

الانسحاب من ليسيتشانسك

وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية شرقاً، التي واجهت هجوماً عنيفاً من قبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة، موضحاً أن قراره هذا أتى حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين، حسب ما نقلت فرانس برس.

يذكر أنه منذ مارس المضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرقي البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.