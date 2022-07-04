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هجوم كوبنهاغن.. ذخيرة وأسلحة ومقتل 3 أشخاص

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من موقع الهجوم في كوبنهاغن (فرانس برس)

هجوم كوبنهاغن.. ذخيرة وأسلحة ومقتل 3 أشخاص

دبي - العربية.نت

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لا تزال تداعيات إطلاق النار الذي وقع صباح الأحد، في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن، استهدف عدداً من الأشخاص، مستمرة.

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فبعدما أعلنت الشرطة الدنماركية، اعتقال شخص على صلة بالهجوم، كشفت أنه تم العثور على أسلحة وذخيرة بحوزة المنفذ.

وأضافت في بيان، أن الهجوم أوقع 3 قتلى و 3 مصابين بحالة حرجة.

كما تابعت أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الواقعة وملابساتها ودوافعها.

كذلك كشفت أن المتهم شاب من أصل دانماركي يبلغ من العمر 22 عاما، مشددة على أنها فتحت تحقيقاً واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.

أكثر من 100 شخص

يشار إلى أن دوي إطلاق نار كان سمع صباح الأحد، ما دفع أكثر من 100 شخص للهرع إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيداً من المنطقة.

أضافت أنه تم إرسال تعزيزات كبيرة من قواتها إلى محيط مركز التسوق "فيلدز" الذي شهد الحادثة، في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

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