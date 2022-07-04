شاهد مروع كوبنهاغن يصطاد ضحاياه.. وأول صورة واضحة له

بعد ساعات من الذعر عاشها رواد مركز تجاري بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، كشفت الشرطة أن المسلح الذي فتح النار تصرف بمفرده على الأرجح، واختار ضحاياه بشكل عشوائي.

وذكر سورين توماسن، كبير مفتشي شرطة كوبنهاغن، اليوم الاثنين أن المحققين لا يعتقدون أن الهجوم "له علاقة بالإرهاب"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

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فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم وصورة القاتل، ويدعى نوح إسبنسن ويبلغ من العمر 22 عاماً، إلا أن الشرطة لم تؤكد تلك المعلومات بعد.

"مريض نفسي"

وقال كبير مفتشي الشرطة إن الجاني كان بحوزته بندقية وذخيرة، مشيراً إلى أن لديه سجلاً مرتبطاً بالأمراض النفسية.

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من العملية، مطلق النار العنيف والغاضب يطارد الحشد ببندقية اسكندنافية من نوع "تارجيت" وهو يطلق النار.

وفي وقت من الأوقات، شوهد وهو يتأرجح بالسلاح حول كتفيه ويسير في المركز التجاري، وفق ما ذكر ibtimes

"لا يهمني"

في موازاة ذلك، نشر القاتل مؤخراً مقاطع فيديو متعددة على يوتيوب، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وشمل الفيديو الذي حمل عنوان "لا يهمني" مسدساً وجهه مطلق النار على رأسه.

في حين ذكرت الصحيفة أن السلاح الذي تم اختياره يخص رماة رياضة الشمال، والذي شوهد مطلق النار يستخدمه أثناء فورة إطلاق النار.

يذكر أن الشرطة أعلنت أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم، وهم دنماركيان وروسي، ونقل دنماركيان وسويديان إلى مستشفى لإصابتهم بجروح بالغة.