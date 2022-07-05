الناتو يوافق على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا

وقّعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الـ30 اليوم الثلاثاء على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا، ومن المقرر أن ترسل طلب عضوية الدولتين إلى عواصم دول الحلف للحصول على الموافقات التشريعية.

وستزيد هذه الخطوة من عزلة روسيا استراتيجياً بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي أطلقتها في فبراير الماضي، والصراع العسكري الدائر هناك منذ ذلك الحين.

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ووافق السفراء والممثلون الدائمون الـ30 رسمياً على القرار الذي اتخذته قمة الناتو الأسبوع الماضي بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف العسكري.

ولاتزال الموافقة البرلمانية في تركيا- الدولة العضو في الناتو، تمثّل مشكلة أمام إدراج السويد وفنلندا النهائي كعضوتين في الحلف.

والأسبوع الماضي، حذر الزعيم التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة ما زالت قادرة على عرقلة العملية إذا فشلت الدولتان في تلبية مطلب تركيا بالكامل بتسليم الإرهابيين المشتبه بهم المرتبطين بجماعات كردية محظورة أو شبكة فتح الله غولن المتهم بمحاولة الانقلاب في 2016.

وأضاف أن البرلمان التركي قد يرفض التصديق على الاتفاق، في تهديد قوي، لأن الانضمام إلى الناتو يجب أن تتم الموافقة عليه رسمياً من جميع الدول الأعضاء الثلاثين بالإجماع.

وحضر ممثلون عن البلدين بالفعل بعض اجتماعات الناتو التي تضمنت قضايا مؤثرة عليهما. وبصفتهما مدعوين رسمياً يمكنهما حضور جميع اجتماعات السفراء حتى لو لم يكن لديهما أي حقوق في التصويت.