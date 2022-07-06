بعد عاصفة الاستقالات.. هل اقتربت نهاية جونسون؟

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكافح من أجل بقائه السياسي أمس الثلاثاء بعد أن استقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير آخر كبير بشكل مفاجئ بسبب الفضيحة الأخيرة التي أفسدت إدارته.



خلال جلسة لحكومة جونسون خلال جلسة لحكومة جونسون

أرسل سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد رسائل استقالة إلى جونسون في غضون دقائق من بعضهما البعض، حيث استهدف كلاهما قدرته على إدارة تلتزم بالمعايير.

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وفي إشارة إلى نيته البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، قام جونسون بسرعة بتعيين رجل الأعمال السابق ووزير التعليم الحالي، نديم الزهاوي، وزيراً جديداً لماليته.

تم نقل ستيف باركلي، الذي تم تعيينه لفرض الانضباط في إدارة جونسون في فبراير، إلى حقيبة الصحة.

جاءت الاستقالات في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه "خطأ" بعدم إدراكه أن كريس بينشر لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده من سوء السلوك الجنسي. وقال جونسون للصحافيين: "بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك".

حتى الآن ، هما الوزيران الوحيدان في الفريق الوزاري الأعلى لرئيس الوزراء اللذان استقالا، بينما أعربت شخصيات بارزة أخرى عن دعمها لجونسون. وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، التي تعتبر المنافس الرئيسي لتحل محله، إنها "تقف وراء رئيس الوزراء بنسبة 100٪". استقال أربعة مشرعين آخرون من مناصب حكومية صغيرة بينما استقال مبعوث تجاري واستقال نائب رئيس حزب المحافظين من منصبه عبر البث المباشر.

تأتي الاستقالات بعد أشهر من الفضائح والعثرات، حيث واجه جونسون حتى الآن انتقادات بشأن تقرير دامغ في حفلات في مقر إقامته ومكتبه في داونينغ ستريت انتهك إجراءات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19.

اعتذار متأخر

وكانت هناك تحولات أخرى في السياسة، ودفاع مشؤوم عن مشرع آخر انتهك قواعد جماعات الضغط وتعرض أيضًا لانتقادات لأنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

يقول الاقتصاديون إن البلاد تتجه الآن نحو تباطؤ حاد أو ربما ركود. كان كل من سوناك وجاويد قد دعما جونسون علنًا في السابق، لكن في رسائلهما قالا إن هذا يكفي.





قال سوناك، الذي قيل إنه اشتبك مع رئيس الوزراء على انفراد بشأن الإنفاق: "بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي كوزير (للخزانة) بينما يعاني العالم من العواقب الاقتصادية للوباء والحرب في أوكرانيا وتحديات خطيرة أخرى هو قرار لم اتخذه باستخفاف". وأضاف أن "الشعب يتوقع بحق أن تسير الحكومة بشكل صحيح وجاد. أدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

كان سوناك قد نال استحسانًا لرده الثابت على الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19، لكنه تضرر بشدة بسبب الكشف عن أن زوجته تجنبت دفع بعض الضرائب في بريطانيا.

"فقدتم ثقتي"

وقال جاويد إن العديد من المشرعين والجمهور فقدوا الثقة في قدرة جونسون على الحكم من أجل المصلحة الوطنية.

وقال في رسالته "من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير في ظل قيادتكم - ولذلك فقدتم ثقتي أيضا".

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد استقالة سوناك، لكن الاقتصاديين قالوا إن تنحية جونسون يمكن أن تجلب الاستقرار المطلوب وتعزز الجنيه الاسترليني والأسواق على المدى المتوسط.

جاءت الاستقالات بعد دقائق فقط من ظهور جونسون على شاشة التلفزيون للاعتذار عن تعيين المشرع كريستوفر بينشر لدور يتعلق بتقديم الرعاية الرعوية في حزب المحافظين ، وهو أحدث تعبير علني عن ندمه على أخطائه. وقال جونسون للمذيعين "أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك. أريد فقط أن أوضح تمامًا أنه لا يوجد مكان في هذه الحكومة لأي شخص مفترس أو يسيء استخدام موقعه في السلطة.

أثارت استقالة بينشر يوم الخميس الماضي أيامًا من رواية متغيرة من داونينغ ستريت حول ما عرفه رئيس الوزراء عن سلوك نائب متى علم بذلك.

في وقت سابق يوم الثلاثاء بعد أن اتهم مسؤول كبير سابق مكتب جونسون بالكذب، اضطر المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى اتخاذ منعطف سريع ليقول إن الزعيم البريطاني قد تم إطلاعه "بشكل ما" على القضية لكنه نسي ذلك الأسبوع الماضي.

زيادة إحباط من إدارة جونسون

بالنسبة للكثيرين في الحزب الحاكم، أدى ادعاء آخر بالكذب وتفسير فقدان الذاكرة إلى زيادة إحباطهم من إدارة جونسون، التي يقول بعض المشرعين إنها مشلولة بسبب الاضطرار إلى التعامل مع الفضائح.

ويحاول بعض المشرعين المحافظين تجديد محاولات الإطاحة به، بعد شهر واحد فقط من نجاة رئيس الوزراء من التصويت على الثقة، بينما ناشد آخرون في وقت سابق وزراء حكومته للتحرك ضد جونسون.

"لقد انتهى"

قال أحد النواب من حزب المحافظين: "لقد انتهى. لا ينبغي له أن يطيل الأمر. إنه عدم احترام لزملائه وحزبه وبلده".

وقال مشرع آخر : "انتهى كل شيء. سأصاب بالدهشة إذا استمر حتى الصيف الآن".

لكن بعض المحاربين القدامى في الحزب قالوا إن جونسون، يمكنه البقاء ، ويأمل في إعادة تعيين إدارته مرة أخرى.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن أولئك الذين ساندوا جونسون كانوا متواطئين في كيفية أدائه لوظيفته. وقال "بعد كل الفساد والفضائح والفشل، من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".