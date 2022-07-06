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لافروف: الحرب في أوكرانيا ستستمر حتى تتحقق أهدافها

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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov holds an online press conference in Moscow on June 6, 2022. (AFP)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: الحرب في أوكرانيا ستستمر حتى تتحقق أهدافها

"ألمانيا وفرنسا أعرضتا عن تحذيراتنا من سلوك كييف الخطير وانتهاك اتفاق مينسك"

العربية.نت، رويترز

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في العالم إلى بذل جهود لحماية القوانين الدولية لأن "العالم يتطور بطريقة معقدة"، مشيراً إلى أن "الحرب في أوكرانيا ستستمر حتى تتحقق أهدافها".

كان لافروف يتحدث من خلال مترجم في اجتماع مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون في هانوي.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تتهم فيه دول غربية روسيا بخرق القانون الدولي من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وحث قادة الاتحاد الأوروبي موسكو على الالتزام بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية يطلب من روسيا الانسحاب من أوكرانيا.

وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن "ألمانيا وفرنسا أعرضتا عن تحذيراتنا من سلوك كييف الخطير وانتهاك اتفاق مينسك".

وقال لافروف في الاجتماع، في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "فيتنام شريك رئيسي (لروسيا) في آسيان.. والعلاقات بين البلدين تستند إلى التاريخ وكفاحهما المشترك من أجل العدالة".

وتربط فيتنام وروسيا علاقات وثيقة تعود إلى الحقبة السوفييتية، ولم تندد هانوي حتى الآن بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وتأتي زيارة لافروف إلى هانوي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى العاشرة "لشراكتهما الاستراتيجية الشاملة".

ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى إندونيسيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

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