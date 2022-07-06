هجوم لبوكو حرام على سجن بنيجيريا.. وفرار 300 سجين

قال مسؤول بوزارة الداخلية إن نحو 300 سجين فروا في أعقاب ما يشتبه أنه هجوم نفذه متشددو بوكو حرام على سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا مساء أمس الثلاثاء.

ويسلط الهجوم، إضافة إلى كمين نُصب لموكب الرئيس النيجيري محمد بخاري كان متوجها إلى مسقط رأسه في ولاية كاتسينا الشمالية، لكن الرئيس لم يكن موجودا، الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في نيجيريا، خاصة في المناطق الشمالية التي ينتشر بها المتمردون المسلحون والعصابات.

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وقال شعيب بِلجور، الأمين الدائم بوزارة الداخلية، للصحافيين أمام سجن أبوجا الذي يُحتجز فيه 900 سجين إن أحد ضباط الأمن قتل خلال الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأضاف أن من يشتبه في أنهم مهاجمون من بوكو حرام نفذوا الهجوم بقصد تحرير أعضاء الحركة المحتجزين.

وأضاف: "جاءوا خصيصا من أجل المتآمرين، لكن في سبيل الوصول إليهم.. وبعضهم مع عموم النزلاء (الآخرين)، لذا اندفعوا وهرب أشخاص آخرون من هؤلاء النزلاء أيضا، لكن كثيرين منهم عادوا".

ومضى قائلا إن أكثر من 600 سجين فروا، لكن تم القبض على نصفهم وما زالت المطاردات مستمرة.

وقال: "هم من سلموا أنفسهم للشرطة، ونجحنا في إعادة بعضهم من الأدغال التي كانوا يختبئون فيها، والآن أعدنا حوالي 300 من أصل حوالي 600 خرجوا من السجن".