الكرملين: نأمل بتولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في بريطانيا
بينما يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، معارضة لدفعه إلى الاستقالة، أعلن الكرملين، الخميس، أنه يأمل تولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في المملكة المتحدة.
ورداً على سؤال عن هذه الأزمة السياسية التي يبدو أنها ستطيح بجونسون، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف: "نأمل أن يأتي أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار إلى السلطة في بريطانيا"، وفق فرانس برس.
كما أضاف أن رئيس الوزراء البريطاني "لا يحبنا كثيراً ولا نحن كذلك".
سيستقيل من قيادة حزب المحافظين
يشار إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كانت ذكرت في وقت سابق أن بوريس جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين الخميس وسيبقى رئيساً للوزراء حتى الخريف.
وقالت هيئة "بي بي سي" إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم - وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف"، مضيفة أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر.
فيما أعلن متحدث باسم الحكومة أن جونسون سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه في وقت لاحق الخميس.
"أنباء سارة ولكن"
وتعليقاً على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية، كير ستارمر، إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".
يأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم 5 وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.
وأذنت استقالة وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة، ساجد جاويد، مساء الثلاثاء بقرب سقوط جونسون بعد فضيحة جنسية جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين، الذي عينه في فبراير رغم توجيه تهم له في السابق.
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