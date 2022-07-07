بعد استقالة جونسون من حزب المحافظين.. زيلينسكي: نبأ حزين

اتصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هاتفياً برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس ليبلغه بمدى "حزنه" على استقالته من قيادة حزب المحافظين، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان.

وقال زيلينسكي: "تلقينا جميعاً هذا النبأ بحزن. لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيراً معكم"، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال العملية العسكرية الروسية.

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3 سنوات مضطربة

أتى ذلك بعد أن استقال بوريس جونسون في وقت سابق الخميس من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد 3 سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة.

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاماً أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

"الهدوء والوحدة"

فيما دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى "الهدوء والوحدة" الخميس عقب استقالة جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين وسط سلسلة من الفضائح والاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته.

وكتبت تراس في تغريدة من بالي، حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين الجمعة: "اتخذ رئيس الوزراء القرار الصائب. حققت الحكومة تحت قيادة بوريس العديد من الإنجازات: إنجاز بريكست واللقاحات ودعم أوكرانيا. نحن الآن بحاجة للهدوء والوحدة ومواصلة الحكم حتى إيجاد زعيم جديد".