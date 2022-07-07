بوتين يتوعد الغرب: "إذا أراد إلحاق الهزيمة بنا فليحاول"
أكد أن الهدف من العملية العسكرية في أوكرانيا سيتحقق
مع احتدام المعارك شرق أوكرانيا، تحدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية، الخميس، أن تجرب إلحاق الهزيمة بموسكو "في ساحة المعركة"، وذلك بعدما سرع الأميركيون والأوروبيون وتيرة تسليم الأسلحة للقوات الأوكرانية.
وقال خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما نقل التلفزيون وقائعه: "اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا"، وفق فرانس برس.
"لا نرفض مفاوضات السلام ولكن"
كما أكد بوتين أن بلاده "لم تبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على مفاوضات مع كييف، مشيرا إلى أن الهدف من العملية العسكرية في أوكرانيا سيتحقق.
كذلك تابع: "على كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا، مضيفاً: "في الوقت نفسه، لا نرفض مفاوضات السلام. ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال (رفضهم هذا)، بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة إليهم".
أطنان من الأسلحة
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا، إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والسلاح والعتاد.
فقد تلقت كييف أطناناً من الأسلحة، من مضادات للطائرات والدبابات والسفن، فضلاً عن صواريخ متطورة جداً، ودبابات أيضاً، وطائرات مسيرة.
في حين هددت روسيا مراراً بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.
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