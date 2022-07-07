زيلينسكي: أسلحة الشركاء بدأت تعمل بقوة.. ونتقدم بالجنوب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجامعة التربوية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، دُمرت في ضربة صاروخية روسية الأربعاء.

وأصيب المبنى الرئيسي وقاعات المحاضرات ومتحف الجامعة والمكتبة العلمية، حسبما قال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو.

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وأضاف: "هذا ما يميز الغزو الروسي بدقة 100في المائة، عندما يتعلق الأمر بتعريف البربرية، فإن هذه الضربة تتناسب أكثر معه".

وقال زيلينسكي إن الأسلحة التي تقلتها بلاده من شركائها بدأت تعمل بقوة في أرض المعركة، مشيراً إلى أن خسائر القوات الروسية ستزداد أسبوعياً.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يستخدم المدفعية لتدمير مستودعات وأهداف أخرى ذات أهمية لوجستية لروسيا.

وقال: "يقلل هذا بشكل كبير من الإمكانات الهجومية للجيش الروسي. خسائر المحتلين ستزداد فقط كل أسبوع، وكذلك صعوبة إيصال المؤن إليهم".

زيلينسكي: المدفعية الغربية التي تلقيناها بدأت تعمل بقوة كبيرة في الميدان#العربية pic.twitter.com/XjJIjfk6Rq — العربية (@AlArabiya) July 7, 2022

الرئيس الأوكراني أكد أيضاً أن قوات بلاده تتقدم على جبهات عدة واتجاهات مختلفة منها خيرسون وزاباروجيا، مشدداً على أن حكومته لن تتخلى عن أي جزء من الأراضي الأوكرانية.

وواصل المدنيون الأربعاء إخلاء مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وتشكل الهدف التالي للقوات الروسية في خطتها للسيطرة على حوض دونباس بالكامل، بعد أربعة أشهر ونصف من بدء النزاع.

ومع سقوط ليسيتشانسك الأحد، باتت القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من إقليم لوغانسك وتسعى الآن إلى السيطرة على إقليم دونيتسك لتحتل بذلك كل منطقة دونباس التي يسيطر على أجزاء منها انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014.

قال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي على تطبيق "تلغرام" الأربعاء: "ما زالت معارك تدور في قريتين". وللسيطرة على دونباس، على الروس السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك.