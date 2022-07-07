قتيل وجرحى في قصف على المركز الإداري لدونيتسك

قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في قصف على كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، والهدف المحتمل للعملية العسكرية الروسية.

وخلّف الانفجار حفرة كبيرة في الفناء الواقع بين فندق ومبانٍ سكنية، وشوهد في المكان جثة قتيل وجرحى وسيارتان محترقتان، وفق فرانس برس.

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"الخطر لم ينتهِ بعد"

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة أولكسندر غونتشارينكو على فيسبوك، إن "غارة جوية استهدفت الجزء الأوسط من كراماتورسك"، مضيفاً أن "هناك ضحايا".

كما دعا السكان إلى البقاء في الملاجئ، موضحاً أن "الخطر لم ينتهِ بعد".

يأتي ذلك بعد أن كان حاكم منطقة دونيتسك قد أفاد عن مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين في اليوم السابق في هذه المنطقة، حيث تعرض العديد من المواقع لنيران المدفعية وقاذفات صواريخ متعددة.

الهدف التالي

يشار إلى أن الروس، الذين يؤكدون أنهم سيطروا على منطقة لوغانسك المجاورة بأكملها، يسعون إلى الاستيلاء على منطقة دونيتسك للسيطرة على كامل حوض التعدين في دونباس الذي استولى على جزء منه الانفصاليون المدعومون من موسكو منذ العام 2014.

وتعد مدينة سلوفيانسك في منطقة دونيتسك، الهدف التالي للقوات الروسية في خطتها للسيطرة بالكامل على حوض دونباس بعد 4 أشهر ونصف من القتال.