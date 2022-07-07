وزير دفاع بريطانيا: الشعب لن يسامحنا إذا تركنا مناصبنا

مع توالي استقالات وزراء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن وزير الدفاع بن والاس، أن عليه التزاما بالحفاظ على أمن البلاد ولا يمكنه ترك "المنصب شاغراً"، لكنه حث زملاءه في الحزب على إجبار جونسون على الرحيل عن الحكومة.

وقال والاس في تغريدة على تويتر، إن "الحزب لديه آلية لتغيير القادة، وهذه هي الآلية التي أنصح زملائي باتباعها"، وفق رويترز.

A number of us have an obligation to keep this country safe,no matter who is PM. The Party has a mechanism to change leaders and that is the mechanism which I advise colleagues to use. In the meantime,the public would not forgive us if we left these Offices of State empty. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 7, 2022

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كما أضاف: "في غضون ذلك، لن يسامحنا الشعب إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة".

سيستقيل من قيادة حزب المحافظين

جاء ذلك فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين، الخميس، وسيبقى رئيساً للوزراء حتى الخريف.

وقالت هيئة "بي بي سي" إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم، وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف"، مضيفة أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف، وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر، وفق فرانس برس.

فيما أعلن متحدث باسم الحكومة، أن جونسون سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه في وقت لاحق، الخميس.

"أنباء سارة ولكن"

وتعليقاً على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".

أتى ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء، بينهم 5 وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.

وأذنت استقالة وزير المالية ريشي سوناك، ووزير الصحة ساجد جاويد، مساء الثلاثاء، بقرب سقوط جونسون بعد فضيحة جنسية جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين الذي عينه في فبراير رغم توجيه تهم له في السابق.