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البرهان يدعو الأطراف السياسية لبدء حوار وطني

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عبد الفتاح البرهان (فرانس برس)

البرهان يدعو الأطراف السياسية لبدء حوار وطني

دبي - العربية.نت

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شدد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، على أن الشعب السوداني يدرك التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد.

"الحرية والتغيير" تلتقي البرهان وتدعو إلى حوار جديد بين فرقاء السودان السودان السودان "الحرية والتغيير" تلتقي البرهان وتدعو إلى حوار جديد بين فرقاء السودان

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الأضحى الجمعة، أن تلك التحديات تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

رؤية موحّدة

كما ناشد مجدداً جميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة إلى الجلوس وبدء حوار وطني، والتوصل إلى رؤية موحدة، مشدداً على أهمية التحاور لإدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة.

ودعا القوى السياسية للانصراف عن المهاترات، وبناء أحزاب مناسبة والتحضير للانتخابات.

كذلك اعتبر أن تهيئة الأجواء لعملية انتخابية تمهد الطريق للجيش من أجل العودة إلى مهامه المتمثلة بحماية البلاد.

أزمة سياسية

يذكر أن جولة رسمية من الحوار المباشر بين كافة الفرقاء، كانت أطلقت في الثامن من يونيو الماضي، برعاية الآلية الثلاثية، من أجل التوصل إلى حل ينهي المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، على أن تعقد الجولة التالية في 12 يونيو، إلا أنها أجلت لاحقاً لأجل غير مسمى.

وتأتي تلك التطورات فيما يعيش السودان منذ 25 أكتوبر 2021، أزمة سياسية بين المكونين المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر وتتواصل بين الفينة والأخرى.

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