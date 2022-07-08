.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشرطة اليابانية: قاتل آبي عمل في البحرية لـ3 سنوات

  • الخط
صورة للسلاح المستخدم في الاعتداء

الشرطة اليابانية: قاتل آبي عمل في البحرية لـ3 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقر مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي باستهدافه، وقال إنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن آبي يرتبط بها، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.

وأوضح ضابط كبير في الشرطة في منطقة نارا للصحافيين أن "المشتبه به أقر بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها"، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

شاهد قاتل شينزو آبي.. وقف خلفه بكل برود ثم قنصه العرب والعالم شاهد قاتل شينزو آبي.. وقف خلفه بكل برود ثم قنصه

كما أضاف أن السلاح المستخدم في الجريمة يدوي الصنع، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يجزم إذا ما كان المسدس ثلاثي الطباعة.

وأشار إلى أن الشرطة ضبطت أسلحة إضافية في عملية تفتيش منزله، موضحاً أن منفذ الجريمة زعم عمله في البحرية لـ 3 سنوات.

إلى ذلك، قال إن الشرطة ستقيم الإجراءات الأمنية التي أحاطت بالاغتيال، مشيراً إلى أنها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.

توفي متأثراً بجراحه

يذكر أن شينزو آبي كان تعرض، الجمعة، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا، ما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه بعد توقف قلبه ورئتيه، حسب مصادر طبية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحافيين، أنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالي الساعة 11.30 صباحا في نارا. أوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار".

"عمل همجي"

كما أضاف ماتسونو: "أياً كان السبب، لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة".

وكانت محطة "إن إتش كيه" العامة ذكرت قبيل ذلك أنه تم توقيف المتهم، وهو رجل في الأربعين من العمر، وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فرحة العيد منقوصة في المغرب.. لماذا؟ فرحة العيد منقوصة في المغرب.. لماذا؟
اكتشف المزيد